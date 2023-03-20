Молдова планирует введет санкции против ряда россиян 20.03.2023, 3:59

Кишинев выступает на стороне Украины.

Правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 человек, причастных к полномасштабному вторжению в Украину. Среди них есть граждане России

Об этом в интервью Europa Liberă заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

«Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые тем или иным образом причастны к агрессии против Украины», - сказал он.

По словам Попеску, решение уже принято. Однако сейчас необходимо время, чтобы завершить «все юридические шаги». При этом он не назвал тех, кому именно запретят въезд в Молодову, однако уточнил, что в этот список войдут около 25 человек. Среди них половина - граждане России.

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