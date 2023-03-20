Бывший спичрайтер Путина сообщил о стремительном падении рейтинга хозяина Кремля 2 20.03.2023, 12:03

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Аббас Галлямов

Электоральный рейтинг главы РФ снизился вдвое.

Бывший спичрайтер Путина, политолог и политтехнолог Аббас Галлямов рассказал, чем объясняется почти двукратное падение электорального рейтинга главы РФ в период с 2015 по 2020 годы.

«В значительной степени это падение было связано с усталостью людей от бесконечной попытки остановить время, воспроизвести вчерашний день в дне сегодняшнем. Люди хотят идти вперед, а он тащит страну назад», – пояснил эксперт в интервью Алексею Гомону.

По словам Галлямова, электоральные рейтинги в России вообще перестали публиковаться после 2020 года. Кремлевские социологи видят общую картину, но людям не показывают.

«После 2020 года мы не знаем, какой у него электоральный рейтинг. Но он в ситуации, которая обеспечила почти его двукратное падение рейтинга, берет и поднимает ту же самую стратегию», – подчеркнул политтехнолог, намекнув, что настоящий сегодняшний рейтинг Путина крайне низок.

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