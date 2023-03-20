Украинский спецназ уничтожил отряд оккупантов под Донецком

Украинский спецназ уничтожил отряд оккупантов под Донецком1
- 20.03.2023, 12:28
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Видео спецоперации.
Операторы ССО Украины показали, как уничтожили оккупантов на Донецком направлении.
Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.
«На Донецком направлении операторы ССО Украины отправили в ад очередную партию оккупантов», - говорится в сообщении.
В пресс службе ССО отмечают, что врага не спасли от уничтожения огневые средства, такие как ПЗРК «Игла», ПТРК 2-х видов («Корнет» и «Фагот»), дрон-пушки и СПГ.