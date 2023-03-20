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Украинский спецназ уничтожил отряд оккупантов под Донецком

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  • 20.03.2023, 12:28
  • 2,580
Украинский спецназ уничтожил отряд оккупантов под Донецком

Видео спецоперации.

Операторы ССО Украины показали, как уничтожили оккупантов на Донецком направлении.

Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«На Донецком направлении операторы ССО Украины отправили в ад очередную партию оккупантов», - говорится в сообщении.

В пресс службе ССО отмечают, что врага не спасли от уничтожения огневые средства, такие как ПЗРК «Игла», ПТРК 2-х видов («Корнет» и «Фагот»), дрон-пушки и СПГ.

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