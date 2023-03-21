На дронах, которые атаковали Джанкой, были нарисованы мемы 21.03.2023, 14:05

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Российский оккупанты устроили истерику из-за «троллинга».

На дронах, которые вечером 20 марта и сегодня ночью атаковали Джанкой в оккупированном Россией Крыму, были нарисованы мемы. Фото обломков, на которых это видно, опубликовал «советник главы Крыма» Олег Крючков, передает gordonua.com.

Судя по изображениям, речь о наклейках с мемами trollface, обозначающими троллинг. Крючков возмутился мемами, но неясно, когда они были нанесены на БПЛА – до взлета или уже после падения.

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.

Украинские СМИ обратили внимание, что на видео, публикуемых в местных пабликах, перед взрывами в городе слышали звук, похожий на роботу иранского дрона Shahed-136.

«Радио Свобода» в обломках одного из БПЛА узнало китайский дрон SkyEye.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр НК» во время их транспортировки по железной дороге.

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