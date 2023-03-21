В Минске нашли квартиру, расписанную в стиле Сикстинской капеллы 5 21.03.2023, 14:26

3,392

Напыщенная роскошь интерьера удивляет.

Если вы всегда мечтали побывать в Сикстинской капелле, но никак не можете до нее добраться, мы нашли для вас вариант поближе. В Минске, на улице Маяковского, продается квартира с потолками, точно так же расписанными библейскими мотивами, — спорим, такого вы еще не видели, пишет onliner.by.

Скрывается эта нетривиальная трешка в обыкновенной панельке 1973 года. От количества деталей, обнаруженных внутри, начинает кружиться голова: тут вам и ковры с винтажной мебелью, и музыкальные инструменты, и картины… В общем, рассматривать можно бесконечно долго.

А теперь о тривиальном. Площадь квартиры — 68,7 «квадрата». Включает в себя столовую, гостиную, спальню, раздельный санузел и кухню. В жилых комнатах сохранился старинный паркет, стены оклеены обоями (на кухне и в прихожей они обиты вагонкой, согласитесь, не самое тривиальное решение), двери изготовлены из массива ольхи. Ну и, конечно, натяжные потолки — ну где еще вы видели такую роскошь? Может, и не сам Леонардо да Винчи расписывал, но и мы с вами не в Италии находимся.

Чтобы смотреть на нее всю оставшуюся жизнь, можно просто купить эту трешку у нынешних владельцев. Цена вопроса — $96 000 по курсу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».