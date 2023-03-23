Си Цзиньпин получил желаемое: что Россия уступила Китаю 1 23.03.2023, 12:39

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Си Цзиньпин

Взамен Кремль остался с пустыми заявлениями о «дружбе».

Завершился визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию. В совместном заявлении говорится, что «отношения стран не являются военно-политическими, не носят конфронтационного характера и не направлены против третьих стран». Лидер КНР получил все, что хотел, но не дал Владимиру Путину ничего, кроме заявлений о дружбе.

Такое мнение в эфире «24 канала» выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, «мирный план» Китая относительно войны в Украине стал поводом для приезда императора к вассалу.

«Путин уже давно стал экономическим вассалом Китая, а после этой встречи он стал и политическим. Думаю, что в ближайшее время можно будет ожидать заявлений об аренде новых земель Китаем, например, на 49 лет. КНР арендует земли не просто для сельского хозяйства, а заходит в недра, добывает и максимально использует», – заметил он.

Политтехнолог отметил, что Путин ничего не может сделать в ответ для Си Цзиньпина. По его мнению, Китай не будет рисковать и помогать России оружием, потому что боится санкций Запада.

Борис Тизенгаузен отметил, что лидер КНР получил все, что хотел, но не дал Владимиру Путину ничего, кроме заявлений о дружбе. Политтехнолог обратил внимание на то, что Россия будет переходить на расчет в юанях со странами Азии и Латинской Америки.

«Это свидетельствует о том, что Си будет покупать у России больше энергоресурсов и платить за них юанями. Это проблема для Путина, куда он денет эти юани. Я представляю себе, что Путин решил рассчитаться со странами Африки юанями. Кому они там нужны?» – говорит он.

Политтехнолог подчеркнул, что такие отношения с Россией очень выгодны для Китая. Прежде всего Пекин по крайне низким ценам будет покупать у Путина энергоресурсы, полезные ископаемые и так далее.

«Также Китай просто «затарит» российский рынок своими товарами. Путин ничего не сможет сделать, чтобы от этого отказаться», – добавил Тизенгаузен.

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