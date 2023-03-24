ВСУ уничтожили две управляемые авиаракеты Х-59 оккупантов над Одесской областью
- 24.03.2023, 3:42
Россияне выпустили ракеты истребителями Су-35.
Украинские военные вечером 23 марта уничтожили две ракеты российских оккупантов, выпущенных по Одесской области.
Об этом сообщается в Facebook Воздушного командования "Юг" ВСУ.
«23 марта около 21.30 силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса «воздух–земля», выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области», – сказано в сообщении.