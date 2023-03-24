ВСУ уничтожили две управляемые авиаракеты Х-59 оккупантов над Одесской областью 24.03.2023, 3:42

Россияне выпустили ракеты истребителями Су-35.

Украинские военные вечером 23 марта уничтожили две ракеты российских оккупантов, выпущенных по Одесской области.

Об этом сообщается в Facebook Воздушного командования "Юг" ВСУ.

«23 марта около 21.30 силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса «воздух–земля», выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области», – сказано в сообщении.

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