«Русский мир» внутри Поднебесной Игорь Яковенко

24.03.2023, 11:06

1,244

Форсированное переваривание России Китаем началось с головы.

Еще совсем недавно идея поглощения России Китаем выглядело дешевой антиутопией. Столь же фантастической, как и «прекрасная Россия будущего» с верховенством права, правами человека и сменяемостью власти. Только с обратным знаком. И даже когда я анализировал итоги визита Си Цзиньпина на основе 14 подписанных им с Путиным документов, в которых был внятно изложен план превращения России в северную провинцию Китая, у меня все время оставались сомнения. Ну, как же так, а куда денется вся эта мифология «русского мира», все эти шаманские вопли: «я русский!», все это победобесие, а еще вот это: «зачем нам мир, если в нем нет России?».

Си еще не улетел, как началось массовое целование туфли императора. Главный государственный телеканал «Россия 24» начал в транслировать афоризмы лидера Китая.

Во весь экран бесстрастное, внушающее доверие лицо Императора и звучит его голос. Император говорит по-китайски, а на экране появляется текст его мудрых афоризмов. Все это сопровождается «тематической» музыкой, которая должна вызвать успокоение и доверие к словам нового хозяина России. Вот эти сокровища мудрости:

«Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды».

«В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде, но еще больше мы должны стремиться к справедливости».

«Китайский народ испокон веков придерживался мнения о том, что «справедливость — качество благородного человека, и подчеркивал, что «заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей».

«Можно сколько угодно разбивать камень — все равно он останется твердым. Можно сколько угодно шлифовать киноварь - она все равно останется красной».

Глубоко копает, неправда ли? По стилю философствования немного напоминает Берлагу из «Золотого теленка» с его бессмертным афоризмом:

«Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды».

Но это еще не все. На зависть российским пропагандистам Китай готов принести в свою северную провинцию идеологию, которую путинизм, как ни тужился, так и не смог родить:

«Непоколебимые идеалы и убеждения рождаются из прочной идеологической доктрины. Знание истины, постижение истины, вера в истину, ее защита являются духовными предпосылками для прочности идеалов и убеждений».

Поскольку Си явно отошел от модели лидерства Дэн Сяопина и натягивает на себя китель Мао, можно ожидать выпуск многомиллионных тиражей цитатников Си. Теперь и на русском…

Российская верхушка, иногда по недоразумению называемая «элитой» состоит из двух неравных частей: оборотни и зомби. Оборотни – их большинство – это те, кто мгновенно переобуваются в воздухе. Они способны менять взгляды, ценности и лояльность в любой момент, в зависимости откуда дует ветер. Поскольку ветер сейчас явно в сторону Китая, оборотни уже готовы полностью принять нового хозяина. Зомби искренне верят в то, что говорят. Для их «перезомбирования» потребуется время. Впрочем, весьма небольшое. Тем более, что процесс включения в пищеварительный тракт Поднебесной происходит в приказном порядке.

Например, ЦБ РФ разместил на закупочной платформе «Сбербанк-АСТ» запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Вот текст запроса:

«Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме «Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень). Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 (двести восемьдесят восемь) академических часов для каждой группы за два года обучения».

Дальневосточная часть российской популяции тоже готовится к китаизации. Каа заявил гебернатор Орлов, в благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку…

Гарантом беспроблемного проглатывания России Китаем является В.В.Путин. При сохранении его власти китайскому пищеварению ничего не грозит. Помешать этому сценарию может обрушение путинского режима в результате тотального военного поражения, наступление Смуты, мафиозной войны внутри России за территории и собственность, и как следствие распад страны. В этом случае отдельные части Российской империи имеют шанс не быть втянутыми в орбиту китайского монстра, а, возможно, сумеют в дальнейшем прибиться к иным геополитическим центрам притяжения. В любом случае, Путин своим правлением завершает многовековой проект под названием «Россия».

Игорь Яковенко, blogspot.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».