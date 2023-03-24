Cи унизил Путина самой первой фразой 1 24.03.2023, 14:47

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Глава КНР сорвал джек-пот в Москве.

Уже завершился визит главы КНР Си Цзиньпиня в Россию, который был с 20 по 22 марта. Он оказался успешным для китайцев. Они получат все, что им нужно от России.

Об этом «24 каналу» рассказал российский политолог и публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, визит Си Цзиньпиня в Москву был особенно успешен для Китая. Они получили свободу действий в России и особые условия для китайских граждан.

Си Цзиньпин унизил Путина

Как отметил Пионтковский, сейчас Си Цзиньпин имеет некоторые внутриполитические успехи и пытается закрепить их внешнеполитическими. Он сконцентрировал в собственных руках власть, формально провел госпереворот и провозгласил себя китайским правителем.

Также Си достиг определенного взаимопонимания между Ираном и Саудовской Аравией. На этой волне он также поехал в Москву. Уже в самом начале Си Цзиньпинь унизил Путина.

«Интересна была первая фраза. Совершенно антипротокольная. Си сказал, что знает, что в следующем году будут выборы президента России. И «мудрый и добрый» российский народ изберет Путина. Он открыто дал Путину «ярлык на княжение» в Москве, показав, какая его цель – любым способом удержать власть», – отметил Пионтковский.

Пекину все же выгоден Путин во главе России, ведь именно при нем они могут неограниченно забирать природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока. Также на фоне визита было забавно, как в Китае опубликовали карту, где ряд населенных пунктов был назван старыми китайскими названиями. И никто в России, конечно, на это никак не отреагировал.

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