Белорусов предупредили о волчьем вое на границе с Польшей 24.03.2023, 15:18

1,392

Волчий вой может быть слышен на железной дороге между Бяло-Подляской и Тересполем.

В Беларуси вблизи польской границы может быть слышен волчий вой, сообщил телеграм-канал «#1регион».

Сообщается, что волчий вой будут слышать жители Брестчины - на железнодорожных путях между «Бяла-Подляской» и «Тересполем». Не исключается, что вой волков может доносится и до жителей приграничных районов Брестской области.

«Волчий вой» будут издавать специальные устройства, установленные между «Бяла-Подляской» и «Тересполем» на железнодорожном маршруте. Кроме воя волков, могут быть другие шумы, например, карканье ворон.

- Данная мера принята для отпугивания других животных, чтобы те не попадали под приближающийся поезд, - пояснили в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».