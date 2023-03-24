закрыть
24 марта 2023, пятница, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусов предупредили о волчьем вое на границе с Польшей

  • 24.03.2023, 15:18
  • 1,392
Белорусов предупредили о волчьем вое на границе с Польшей

Волчий вой может быть слышен на железной дороге между Бяло-Подляской и Тересполем.

В Беларуси вблизи польской границы может быть слышен волчий вой, сообщил телеграм-канал «#1регион».

Сообщается, что волчий вой будут слышать жители Брестчины - на железнодорожных путях между «Бяла-Подляской» и «Тересполем». Не исключается, что вой волков может доносится и до жителей приграничных районов Брестской области.

«Волчий вой» будут издавать специальные устройства, установленные между «Бяла-Подляской» и «Тересполем» на железнодорожном маршруте. Кроме воя волков, могут быть другие шумы, например, карканье ворон.

- Данная мера принята для отпугивания других животных, чтобы те не попадали под приближающийся поезд, - пояснили в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин
Время отползать
Время отползать Владимир Халип
В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина