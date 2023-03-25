Самый мощный и дорогой BMW впервые показали на видео 25.03.2023, 11:20

Уникальный автомобиль заметили во время тестов.

На тестах на гоночном треке впервые заметили прототип заряженного спорткара BMW M8 CSL. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Купе BMW M8 CSL получит множество доработок в сравнении со стандартной моделью. Одним из самых заметных элементов является новый красный цвет ходовых огней.

Также хардкорный спорткар отличается новым кузовным обвесом и аэродинамическими элементами. Купе оснастили новыми боковыми юбками и карбоновым антикрылом.

Помимо этого был изменен задний бампер BMW M8 CSL. Купе получило новый массивный диффузор, а также другие выхлопные патрубки.

Вероятнее всего, вариант CSL будет отличаться перенастроенной подвеской. Еще одним изменением станет прибавка мощности.

Напомним, что BMW M8 Competition оснащается 4,4-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды. Ожидается, что модификация CSL станет еще быстрее.

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