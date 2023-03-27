Как Гродно и Мачулищи разрушили главный миф режима Лукашенко Валерий Карбалевич

27.03.2023, 8:47

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Валерий Карбалевич

Ситуация выходит из-под контроля.

Согласно информации государственных СМИ, в Беларуси обезвредили очередного террориста. И снова иностранца, засланного врагами, чтобы нарушить мирный труд белорусского народа. Не успела Беларусь переварить информационный взрыв вокруг нападения на самолет в Мачулищах украинского диверсанта, как страну накрыла новая «террористическая» волна.

Эти события призваны подтвердить утверждение Лукашенко, что Беларусь – осажденная крепость, вокруг враги, внутри «спящие экстремистские ячейки», которые стремятся устроить теракты, диверсии и пр.

Итак, если верить официальной информации, 19 марта в Гродно в результате штурма сотрудниками КГБ квартиры был убит террорист, готовивший теракты в городе. Преступник якобы отстреливался из автомата и бросал гранаты.

Однако в версии властей есть много нестыковок. Например, с одной стороны, согласно заявлению Лукашенко, в Гродно убит «заброшенный к нам иностранный террорист».

А с другой стороны, спецслужбы сообщают, что личность этого человека не установлена. Если не установлена, то как можно что-то говорить о гражданстве неизвестного человека?

Кстати, у убитого обнаружен паспорт гражданина России. И связывался он с хозяином арендованной квартиры в мессенджере с российского номера. И, кстати, напомню, задержанный «украинский диверсант», осуществивший нападение на самолет в Мачулищах, приехал в Беларусь из России. Факты сами по себе интересные.

Согласно официальной версии, убитый террорист якобы был заслан в Беларусь из Польши. Из сообщений не до конца понятно, кто стоит за спиной этого зловещего преступника: то ли белорусские «беглые», то ли польские службы.

Вообще террорист оказался очень странный. Он неумело маскировался, одевал приметные парики, делающие человека очень запоминающимся для окружающих. Также преступник глушил алкоголь, который ему привозили таксисты. Такая странная конспирация. То есть делал все, чтобы его запомнили как можно больше людей.

Лукашенко похвалил действия силовиков, дескать, они сработали здорово. Однако как раз работа силовых структур вызывает целый ряд вопросов.

Как преступник по поддельному паспорту смог пересечь польско-белорусскую границу? Как же наши доблестные пограничники допустили такой прокол?

Согласно информации госСМИ, за террористом следили, его вели. 18 марта неизвестный мужчина направился в сторону одного из тайников с оружием на 38-й км трассы Гродно — Острино. Там была спрятана сумка с автоматом Калашникова, патронами к нему и боевыми гранатами. Забрав оружие, он направился в Гродно на съемную квартиру.

Откуда взялся тайник с целым арсеналом оружия? Он привез его из Польши? Тогда возникают дополнительные вопросы к пограничникам. Теперь у людей, пересекающих границу, проверяют даже телефоны. А тут арсенал оружия.

Или же оружие раздобыли здесь, в Беларуси? Тогда вопросы к КГБ, который занимается по долгу службы поисками террористов (настоящих, а не придуманных) и незаконным оборотом оружия.

И по поводу самой операции. Высший пилотаж в работе спецслужб – это когда преступника задерживают тихо, спокойно, без выстрелов, чтобы он даже пистолет не успел достать. А тут устроили настоящий бой в областном центре, стреляли из автомата, бросали гранаты. Зачем нужно было штурмовать квартиру, если его можно было взять раньше, во время возвращения в Гродно? Причем, взять живым, чтобы он рассказал, кто он, кто за ним стоит, где достал оружие и многое другое. Убить человека – много ума не надо.

Поэтому, если исходить из официальной версии, то вся операция – грандиозный провал силовиков, верх непрофессионализма. Но проблема в том, что все спецслужбы давно переориентированы на борьбу с оппозицией, участниками протестов. Задержать мирного обывателя, избить, заставить каяться на камеру — вот это делать научились. С реальными же террористами (если это действительно террорист) бороться разучились. Поэтому и устроили побоище в городе.

Оппозиционная организация бывших силовиков считает, что вся операция по обезвреживанию преступника – это инсценировка, а роль «террориста» выполнял сотрудник КГБ, фамилию и фото которого они идентифицировали.

Версия интересная. Но если брать ее за основу, то возникает не меньше вопросов. Например, главного фигуранта действительно убили, или на самом деле он живее всех живых? И самый главный вопрос – зачем все это нужно властям?

Очень вероятно, что власти все придумали постфактум, когда события по какой-то причине вышли из-под контроля и стали развиваться в непредвиденном направлении. Не случайно подробности происшествия в Гродно власти сообщили лишь через двое суток. Будто готовили правдоподобную версию.

Власти пытаются извлечь из событий в Мачулищах и Гродно максимум политических дивидендов. Они стремятся представить силовые структуры в героическом свете, как защитников народа от разных злыдней.

Но, с другой стороны, эти события разрушают мифологему о мирной, спокойной стране, где все под контролем, царит порядок, мир, покой, стабильность и безопасность. Два теракта за месяц – это чересчур. Беларусь превращается в опасное место, которое лучше избегать.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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