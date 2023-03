Ошибка Императора 1 Андрей Пионтковский

Покончив с установленной Дэн Сяопином традицией сменяемости партийных вождей, товарищ Си осуществил де-факто государственный переворот и стал Императором Поднебесной. Воодушевленный своим грандиозным аппаратным успехом Си без паузы продолжил писать на скрижалях теперь уже мировой Истории свою Книгу Перемен, которых человечество не испытывало, по его собственным словам, последние сто лет.

Каждая уважающая себя Срединная Империя должна иметь корону вассалов из окружающих ее варварских племен. Первым таким привязанным к Китаю вассалом стал рвущийся к ядерной бомбе теократический Иран. Си оказал шиитским аятоллам истинно императорскую услугу, примирив их на какое-то время с традиционными суннитским соперниками. По многолетним усилиям США и Израиля изолировать основного спонсора терроризма на Ближнем Востоке был нанесен весьма чувствительный удар.

Развивая свой масштабный уже внешнеполитический успех, Си исключительно удачно, как ему казалось, выбрал момент для институционального закрепления путинской Дзюдохерии в предназначенной ей роли сырьевого придатка Империи.

Си вызывающе посетил столицу северных варваров через несколько дней после того, как МУС выдал бессрочный ордер на арест как военного преступника их терпящего военное поражение царька. Император торжественно объявил новым 140 млн. обитателям (подданным) Китайского Мира, что он дарует своему дорогому другу Пу ярлык на правление ими как минимум до 2030 года. Исполнительный ярлыконосец тут же подписал 14 детальных протоколов об особо благоприятных условиях последовательного переваривания Китаем российской территории. «Диалог с петлей на шее», который продолжался последние лет 15, завершился логичным исходом.

Но не успел еще Император вернуться в свой Новый Запретный Город, как на другом конце света произошли события, обрекающие, по всей видимости, на провал амбиционный проект новой Империи Zла. ( Американцы немедленно окрестили ее Legion of Doom.) В своей публикации накануне визита СИ я высказывал убежденность, что

«Украина и ее западные союзники могут ответить (и обязательно ответят) на этот цивилизационный вызов только безоговорочной Победой над армией российского агрессора на поле боя в ходе весеннего контрнаступления».

Мне не дано было предугадать, как быстро и как емко на самом деле мое скромное слово отзовется. 21-23 марта в Вашингтоне произошла концептуальная революция, объединившая расколотый американский политикум на общей внешнеполитический платформе:

КНР под властью Си – идеологически заточенный враг США, создающий для борьбы с ними коалицию авторитарных режимов;

Режим военного преступника Пу не обладает сегодня субъектностью, он является вассалом Си, инструментом его геополитических амбиций;

Война в Украине – это не только противостояние Свободного мира агрессии Пу, это первый открытый военный вызов Западу со стороны создаваемой Китаем Империи Zла;

Legion of Doom должен быть показательно разрушен на стадии его зарождения. Безоговорочной Победой Украины в ходе ее весеннего контрнаступления и уничтожением под корень иранского ядерного проекта военно-воздушными силами Израиля;

Наши доблестные союзники – Украина и Израиль – успешно выполнят за нас эту историческую миссию при нашей военно-технической и информационной поддержке.

Наиболее драматичными были изменения внутри республиканского истеблишмента. Уже 22 марта губернатор Флориды Ron DeSantis старательно отмежевывался от своего прежнего неудачного высказывания о «территориальном конфликте где-то за тысячи километров от границ Америки». И со вкусом перечислял все пороки кремлевского диктатора: военный преступник, сидит на бензоколонке и размахивает ядерной бомбой. Убогий Пу, видимо, услышал и очень кстати для дальнейшего закрепления в американском сознании своего светлого образа снова радостно закивал ядерной елдишкой.

Что же касается демократической администрации, то вежливый двухпартийный наказ ей от глубинного государства замечательно сформулировал большой друг Украины генерал Ben Hodges:

«What we hear from very good, smart, hardworking senior officials, 'we want Ukraine to be in the best in the strongest possible position when they go to the negotiating table’ . Just say, 'we want Ukraine to win’ which would mean the full restoration of all of its sovereign territory, including Crimea!»

Вы – хорошие умные ребята и очень много сделали и делаете для Украины. Но хватит сопли жевать, скажите просто:

Мы хотим победы Украины!

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

