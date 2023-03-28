Египтологи сделали неожиданную находку в районе храма царя Рамсеса II 1 28.03.2023, 12:10

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Ученые уже назвали ее очень важной.

Американская археологическая миссия при Нью-Йоркском университете, работавшая в районе храма царя Рамсеса II в Абидосе на юге Египта, обнаружила более 2000 мумифицированных бараньих голов, относящихся к эпохе Птолемеев (332–30 гг. до н. э.). Также ученые ранее нашли огромное здание Шестой династии пишет Arab News.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета Египта по древностям, которому поручена защита египетского наследия, сказал, что эта находка важна, поскольку она раскрывает больше подробностей об истории храма царя Рамсеса II в Абидосе.

Помимо этого, археологи раскопали ряд мумифицированных животных рядом с головами баранов: овец, собак, диких коз, коров, оленей и мангустов. Они были найдены в одном из недавно обнаруженных складских помещений в северной части храма.

Самех Искандар, глава миссии, сказал, что мумифицированные бараны, как полагают исследователи, использовались в качестве подношений по обету в Абидосе в период Птолемеев.

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