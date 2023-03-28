Брестчанин смастерил чудо-велосипед 28.03.2023, 15:46

Технику уже пытались купить по цене подержанной иномарки.

Брестчанин создал своими силами необычный электровелосипед. Подробности о чудо-технике узнали журналисты «Виртуального Бреста».

Сергей Буевич купил в 2010 году горный велосипед MTB китайского производства. Все нравилось: большой, широкие шины, надежная стальная рама. Вот только крутить педали было тяжеловато. Тогда белорус и решил оснастить транспорт электродвигателем и аккумулятором, передает издание.

За 13 лет эксплуатации мужчина поменял четыре движка, ставил различные типы АКБ. Сейчас у электровелосипеда запас хода составляет 35 км при скорости до 45 км/ч. Правда, заряжается агрегат от обыкновенной розетки долговато — целых семь часов.

Несколько лет назад приезжие немецкие туристы на парковке обратили внимание на велосипед Буевича. Хотели купить этот чудо-аппарат за 4 тысячи евро (то есть по цене подержанной иномарки), но брестчанин отказался.

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