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ВСУ воюют на трофейном танке Т-62, который захватили под Херсоном

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  • 28.03.2023, 18:45
  • 2,776
ВСУ воюют на трофейном танке Т-62, который захватили под Херсоном

Видео.

Украинские военные используют в боях российский танк Т-62, который им удалось захватить во время контрнаступления в Херсонской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Минобороны Украины.

«Машину вместе с большим количеством боекомплекта «затрофеили» украинские воины во время контрнаступления под Херсоном. Отремонтировали его и пустили в бой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что танкистам было тяжело найти специалистов, умеющих управлять такой старой техникой.

«После победы станет музейным экспонатом. А пока без дела не остался и шестидесятилетний трофейный танк Т-62 помогает уничтожать бывших хозяев», - добавили военные.

С лета 2022 года около 800 танков Т-62 были сняты с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.

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