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По делу о диверсии в Мачулищах задержали супругов

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  • 28.03.2023, 19:03
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По делу о диверсии в Мачулищах задержали супругов

Супруги воспитывают двух несовершеннолетних детей.

Силовики задержали Максима Лопатина, который фигурировал в сюжете про диверсию с российским самолетом А-50 на аэродроме в Мачулищах на телеканале «Беларусь 1», и его супругу. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, Лопатина задержали 3 марта, его жену — 23 марта, но известно об этом стало только сейчас. Супруги находятся в СИЗО КГБ.

Максима и Людмилу Лопатиных подозревают в терроризме (ст. 289 УК Беларуси).

Супруги воспитывают двух несовершеннолетних детей.

Напомним, 26 февраля в результате взрывов при помощи управляемых дронов на аэродроме Мачулищи под Минском был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По факту попытки совершения акта терроризма на военном аэродроме в Мачулищах КГБ возбудил уголовное дело. Задержано более 20 человек, в том числе и «исполнитель — агент украинской спецслужбы» Николай Швец.

Максим Лопатин фигурировал в сюжете гостелеканала «Беларусь 1». Там утверждалось, что он подвез Николая Швеца из Минска в дом в садовом товариществе «Березовая роща-1» Боровлянского сельсовета, где «украинского диверсанта» позже задержали силовики.

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