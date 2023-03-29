Пригожин троллит Путина с целью нападения на Кремль 29.03.2023, 8:41

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Главарь ЧВК «Вагнера» может баллотироваться в президенты РФ.

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин использует российские медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что недавно опубликованное интервью Пригожина визуально похоже на различные интервью с российским президентом Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе - это были кадры в динамике или такие, которые напоминают поле боя.

«Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу «Вагнера» артиллерийских боеприпасов», - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, постановочная пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль или для того, чтобы провести молчаливые параллели между Пригожиным и Путиным.

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