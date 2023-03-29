В Беларуси запретили продавать джинсы еще пяти марок 5 29.03.2023, 12:16

4,534

Их признали небезопасными.

В Могилеве во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей в продаже были обнаружены опасные женские джинсы пяти марок китайского производства, сообщает БелТА.

Исследования показали, что эти джинсы не соответствуют требованиям технического регламента «О безопасности продукции легкой промышленности» по показателю безопасности «воздухопроницаемость». Показатель у отдельных моделей был более чем в 2 раза ниже.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию девяти наименований джинсовых изделий в Беларуси.

Как ранее писал сайт Charter97.org, аналогичную проверку не прошли две модели джинсов популярного у белорусов бренда Mango. Норма их воздухопроницаемости оказалась пониженной почти в пять раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».