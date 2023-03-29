Латынина: Путинский режим реально может слететь 4 29.03.2023, 15:58

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Юлия Латынина

Все зависит от украинского контрнаступления.

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что Россия засекретила треть бюджетных расходов, чтобы увеличить выплаты на войну. В связи с этим возникает резонный вопрос: насколько подорожала война для Путина за 13 месяцев полномасштабной войны с Украиной и чего следует ожидать дальше? Об этом журналист Вадим Герасимович спросил российскую оппозиционерку и журналистку Юлию Латынину, получив не совсем утешительный ответ.

«Вы знаете, здесь я бы не обольщалась, потому что это как в анекдоте про подорожавшую водку: «Водка подорожала, сынок. – Папа, ты теперь будешь меньше пить? – Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть». Совершенно ясно, что война с Украиной – это первоочередное дело для Путина», – заявила эксперт в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

По словам оппозиционной журналистки, значительная часть из тех вооружений, которые Россия потратила, уже произведены, то есть для РФ это не очень накладно.

«Короче говоря, надеяться на то, что Путин прекратит войну, потому что у него не окажется денег, нет смысла. На мой взгляд, это абсолютно утопическая история», – сказала Латинына.

Затем она добавила, что Путин прекратит войну только тогда, когда его свергнут. И с большой вероятностью, учитывая те настроения, которые все слышали от Пригожина и Ахмедова во время их телефонного разговора, путинский режим реально может слететь после успешного украинского наступления в зависимости от того, насколько оно будет успешно.

«Контрнаступление ВСУ точно будет успешным. Но весь вопрос заключается в размере этой успешности, ведь одно дело – просто прорвать коридор, а другое – заскочить на плечах бегущих российских войск в Крым. У меня ощущение, что Залужный делает все для того, чтобы произошел второй вариант», – подчеркнула Латынина.

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