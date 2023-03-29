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Украинская разведка о размещении ядерного оружия в Беларуси: Установлен тотальный контроль

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  • 29.03.2023, 17:41
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Украинская разведка о размещении ядерного оружия в Беларуси: Установлен тотальный контроль

Отслеживается и ситуация в РФ.

Вместе с партнерами из других стран Главное управление разведки Минобороны Украины контролирует возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси, а также отслеживает ситуацию в России. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

— Мы контролируем происходящее на территории Беларуси, в частности в местах расположения российских подразделений. Контролируем ситуацию и в самой России. Это в приоритете не только у украинских спецслужб, но и мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше, — прокомментировал Черняк недавнее заявление Путина о решении разместить ядерное оружие в Беларуси.

Представитель ГУР также отметил, что в разведке оценивают это заявление как очередной шантаж со стороны России.

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