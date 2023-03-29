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В Японии создали технологию по выявлению наземных мин с помощью искусственного интеллекта

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  • 29.03.2023, 23:06
В Японии создали технологию по выявлению наземных мин с помощью искусственного интеллекта

Она способна предсказывать места зарытых мин с точностью около 90%.

NEC заявила, что разработала технологию искусственного интеллекта, которая способна предсказывать, где, скорее всего, зарыты наземные мины, с точностью около 90%. Об этом сообщает Kyodo.

Эта технология может привести к более эффективному обезвреживанию наземных мин и уменьшить количество ежегодных смертей от подземных взрывных устройств. Японская компания заявила, что намерена предоставлять услуги по прогнозированию мин с искусственным интеллектом правительствам и международным организациям до марта 2024 года.

В эксперименте, проведенном с апреля по октябрь прошлого года в зонах конфликтов по всей Азии, NEC использовала открытые данные о ландшафтах и военных объектах, предоставленных Международным комитетом Красного Креста, а также сообщения местных жителей, чтобы успешно предсказать, где зарыты наземные мины в определенных зонах.

Используя эту технологию, время, необходимое для сужения 800 участков до возможных мест нахождения наземных мин, можно сократить с нескольких лет до нескольких часов. Хотя зоны расположения наземных мин все еще нужно подтверждать вручную, компания надеется, что эта разработка ускорит процесс обезвреживания.

NEC заявила, что намерена и дальше повышать скорость и точность своих прогнозов, привлекая различные источники информации, такие как данные, собранные с помощью дронов и спутников. По данным NEC, в 2021 году от пережитков войны, таких как наземные мины и кассетные бомбы, погибли по меньшей мере 5554 человека по всему миру, большинство из которых были гражданскими лицами.

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