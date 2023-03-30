«Вещи с балкона убирали, как в той сказке про репку» 30.03.2023, 8:07

4,046

Белоруски рассказали, как пережили сильнейший ураган.

По Батуми и окрестностям 28 марта прошелся сильный ураган. Целый день была хорошая погода, но теплый солнечный день закончился летающими вещами, срывающимися с домов крышами и поваленными деревьями. Realt.by нашел белорусок — очевидиц происходящего, которые рассказали, как они переживали стихию.

Жители Батуми и пригорода встретились с ураганом 28 марта. Скорость ветра достигала 20−25 метров в секунду. От стихии в Аджарии пострадали люди, дома и инфраструктура у побережья. Службы всю ночь и утро убирали город от веток, поваленных деревьев и другого мусора. В соседнем курортном городе Кобулети погиб один человек из-за дерева, что упало на автомобиль.

Анастасия живет с семьей в Батуми чуть больше года. Говорит, что ураган наступил за одну минуту. О непогоде никто не думал, ведь днем на улице было до 26 градусов.

— В один момент задул сильный ветер. Мы стали быстро все закрывать и ушли в самую дальнюю комнату, где нет окон. Вещи с балкона убирали, как в той сказке про репку. Я держала одной ногой дверь, своего мужчину за талию, а он перетаскивал в квартиру столы и стулья, чтобы они не упали ни на кого. Через несколько минут в бóльшей части города погас свет. В нашем доме он появился через 15−20 минут. В некоторых районах до сих пор электричества нет, — рассказывает девушка и отмечает, что никаких предупреждающих рассылок жители города не получали. — Здесь много русскоязычных чатов, где люди оперативно делятся тем, что происходит. При чрезвычайных ситуациях актуальная информация появляется от очевидцев. Так было при землетрясениях, например. Ночью уже пришло уведомление о том, что сегодня и завтра может произойти повторный ураган. Решила не вести сына в школу, так как непогода может начаться в одну секунду.

Стихия бушевала около полутора часов: сносила заборы, крыши домов. В итоге разломан аквапарк, уличные постройки у берега: тир и кофейни-стаканчики. Люди прятались за деревьями и пальмами, так как идти было тяжело. Вечером 28 марта в Батуми проходил футбольный матч между сборными Грузии и Норвегии. Его не остановили из-за урагана. Стадион работал на генераторах.

— Те, кто живет тут больше 5 лет, говорят, что бури и штормы — частая ситуация здесь, но вчерашний ураган был сильнейший. Происходящее напоминало кадры из фильма-катастрофы, где летали стулья, чьи-то штаны и зонты. Радовали люди из чата, которые спрашивали, можно ли заказать еду и вместо курьера отправить ее по ветру? Кстати, кому-то на балкон прилетела булка хлеба.

Валерия встретила ураган на улице за несколько кварталов от дома. Девушка также отмечает, что к стихии никто готов не был, из-за теплой погоды люди ходили в майках и шортах.

— И тут резко подул сильный ветер. Вдоль набережной можно было увидеть клубы пыли, летал мусор. Люди начали бежать в укрытия: в кафе и магазины. Поскольку в моем районе возводят очень много домов, было страшно, что с объектов может прилететь что-то габаритное. Я добежала до дома за 10 минут и к тому моменту света уже у нас не было.

Девушка проживает на последнем этаже 11-этажного дома, что находится недалеко от берега.

— Крыша трещала и гремела. Такое ощущение, что ее там разносило, но все обошлось. Было видно, как ветер как будто срезает верхний слой воды и уносит в порыве. Волны бежали очень быстро. Наблюдали и за самолетом, который не смог приземлиться и ушел на разворот.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».