Эй, Патрушев, не будь смешным! 2 Игорь Эйдман

30.03.2023, 8:13

5,684

Игорь Эйдман

Единственная возможность спасти свою шкуру – сдать Путина в Гаагу.

Говорят, американцы в панике, акулы Уолл-стрит от испуга скушали друг друга, а простые люди выстроились в многокиллометровую очередь к российскому посольству за эмиграционными визами. Это Патрушев напугал американцев тем, что не будет им помогать. Так и врезал, вернее, приговорил: «Я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно». Американцы рыдают, убиваются – что делать будем?

Патрушев говорит не только о распаде США, но и скором коллапсе Евросоюза. Он также не сомневается, что Мексика может попытаться вернуть себе территории, «которые американцы захватили в 1848 году».

Бред сумасшедшего? Нет, это логика смертельно больного, которому остается надеяться только на чудо. Врач сказал, что осталось жить меньше года. Больной готов платить любому шарлатану, обещающему его вылечить. Он ждет чуда, которое принесет спасение.

Путинской верхушке не на что больше надеяться, кроме как на чудо. В начале надеялись на армию и флот, потом на ракеты, которыми пытались «вбомбить Украину в 18 век», потом на уголовников Пригожина. Ничего не сработало. Осталось надеяться только на чудо, в результате которого США и Евросоюз распадутся. Выйдет, как в античном театре, на сцену бог из машины, покарает западное зло и вознаградит российскую добродетель.

Гитлер в апреле 45-го тоже надеялся на чудо и даже, когда умер Рузвельт, на короткое время поверил, что оно произошло и теперь антигитлеровская коалиция распадается, а он сможет избежать поражения. Однако радость фюрера была не долгой. Через пару недель он покончил жизнь самоубийством.

Чудес не бывает. Путина и его камарилью ждет участь их нацистских предшественников.

Эй, Патрушев, не будь смешным! Как могут те, кто драпал из Херсона и из-под Харькова, кто уже год не может взять маленький Бахмут, грозить США и Евросоюзу? Они раздавят вас, как слон таракана. У тебя есть единственная возможность спасти свою шкуру – сдать Путина в Гаагу.

Игорь Эйдман, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».