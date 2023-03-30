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В Беларуси изменили тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов

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  • 30.03.2023, 8:16
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В Беларуси изменили тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов

Постановление МАРТ касается трубопровода «Дружба».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило некоторые тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси.

Постановления МАРТ №21 и №22 от 24 марта сегодня официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением №21 обновлены тарифы на прокачку нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на территории Беларуси при расчетах в белорусских рублях. Интересно, что они обновлены всего через два месяца после утверждения в январе этого года.

Тарифы по следующим маршрутам составят (за тонну нетто без НДС):

Речица – открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — 2,43 рубля (+1,69 рубля);

Речица – Адамова Застава — 13,33 рубля (+0,11 рубля);

Речица – линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь — 2,23 рубля (+1,59 рубля);

Речица – Броды — 3,03 рубля (+1,25 рубля);

ЛДПС Мозырь — Адамова Застава — 11,1 рубля (-1,48 рубля);

Невель-Полоцк — 2,1 рубля (+0,03 рубля);

Унеча (Высокое)-Полоцк — 9,51 рубля (+1,5 рубля);

Полоцк – Новополоцк — 0,03 рубля (+0,01 рубля);

Речица – ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – Новополоцк — 18,04 рубля (+1,65 рубля);

ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – Новополоцк — 15,81 рубля (+0,06 рубля);

ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк — 15,78 рубля (+0,05 рубля),

Полоцк — НПС Гомель — ЛДПС Мозырь — 15,78 рубля (+0,05 рубля);

Унеча (Высокое)– Мозырь – ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — 4,78 рубля (+1 рубль);

Унеча (Высокое)– ЛДПС Мозырь — 4,58 рубля (+0,95 рубля);

ЛДПС Мозырь — ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — 0,2 рубля (+0,05 рубля).

Постановлением №22 обновлены тарифы на транспортировку нефтепродуктов:

минимальный тариф по маршруту Полоцк-Крулевщизна составит 11,63 рубля (+,86 рубля), а максимальный — 14,53 рубля (+1,07 рубля)за тонну нетто без НДС;

минимальный тариф по маршруту Полоцк-Фаниполь составит 17,17 рубля (+1,27 рубля), а максимальный — 21,45 рубля (+1,58 рубля) за тонну нетто без НДС.

Тарифы на транспортировку нефтепродуктов действовали с апреля 2021 года.

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