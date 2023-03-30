Соловьев заволновался в ожидании контрнаступления ВСУ 30.03.2023, 9:13

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Пропагандист признался, что ему «не до иронии».

В России с тревогой смотрят на поступающую в Украину западную военную технику.

Российский пропагандист Владимир Соловьев нервно отреагировал на военную помощь, которую Запад оказывает Украине, и призвал «не иронизировать» по поводу готовящегося контрнаступления украинской армии.

Об этом он заявил в одном из своих эфиров, отрывок которого публикует Telegram-канал «Украина 365».

«Все-таки тревожно. Ждем их (украинского - ред.) контрнаступления. Не надо никакой иронии. Техника с той стороны поступает серьезная, поступает ее много, войска украинские готовятся серьезно. Надо ждать и быть готовыми», - сказал Соловьев в разговоре с одним из командиров «кадыровцев».

Тем временем глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев не будет ждать поставок западных истребителей, чтобы начать контрнаступление. По словам министра, контрнаступательная операция готовится на нескольких направлениях и должна начаться в апреле - мае. Военные намерены использовать то вооружение, которое имеется на данный момент, в том числе западную военную технику, которая уже была поставлена и продолжает поставляться.

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