Умственный уровень путинистов

Умственный уровень путинистов6
- Александр Невзоров
- 30.03.2023, 16:33
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Зря хихикаете.
Ну и зря хихикаете. Ничего смешного. Это и есть умственный уровень реальных, истинных путинистов. Примерно в таком же состоянии, как у этой бабушки, находятся мозги губернаторов и журналистов, сенаторов, генералов, военкоров, режиссеров и всех вообще телезрителей России.
А что вы хотите? 14 триллионов — это огромная сила, даже если это 14 триллионов российских рублей. Именно столько с начала войны было затрачено Кремлем на обыдиочивание населения через СМИ.
Да, есть открытые мятежники, но их критически мало.
Есть и всякие «Оси», типа Иосифа Пригожина, тайно ненавидящие Путина и его диктатуру.
Но решающее большинство «русского народа» великолепно представлено бабушкой-идиоткой.
Александр Невзоров, Telegram