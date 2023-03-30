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Умственный уровень путинистов

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  • Александр Невзоров
  • 30.03.2023, 16:33
  • 4,584
Умственный уровень путинистов
Александр Невзоров

Зря хихикаете.

Ну и зря хихикаете. Ничего смешного. Это и есть умственный уровень реальных, истинных путинистов. Примерно в таком же состоянии, как у этой бабушки, находятся мозги губернаторов и журналистов, сенаторов, генералов, военкоров, режиссеров и всех вообще телезрителей России.

А что вы хотите? 14 триллионов — это огромная сила, даже если это 14 триллионов российских рублей. Именно столько с начала войны было затрачено Кремлем на обыдиочивание населения через СМИ.

Да, есть открытые мятежники, но их критически мало.

Есть и всякие «Оси», типа Иосифа Пригожина, тайно ненавидящие Путина и его диктатуру.

Но решающее большинство «русского народа» великолепно представлено бабушкой-идиоткой.

Александр Невзоров, Telegram

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