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На территории Беларуси в этом году пройдут пять учений ОДКБ

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  • 30.03.2023, 18:19
На территории Беларуси в этом году пройдут пять учений ОДКБ

Будет впервые проведено учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты.

ОДКБ на территории Беларуси в 2023 году проведет пять учений. Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

«В 2023 году комплекс учений с войсками ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения „Боевое братство“, которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации. В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, на территории Беларуси спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ: совместное учение с силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2023» и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2023».

«На территории Республики Беларусь будет впервые проведено специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения „Барьер-2023“. Спланировано также специальное учение с подразделениями МЧС, выделенными в состав формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ „Скала-2023“», — подытожил Щегрикович.

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