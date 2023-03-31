Три поверхности, на которые нельзя ставить ноутбук 31.03.2023, 8:51

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Они могут вывести гаджет из строя.

Ноутбук - довольно капризный гаджет. Так, нужно всего один раз поставить его на неподходящее место, и устройство может перестать работать, как ранее.

«Апостроф» называет три поверхности, на которые нельзя ставить ноутбук.

Кровать

Не стоит ставить ноут на мягкие поверхности, так как вы закроете вентиляционные отверстия. В итоге рассеивание тепла остановится, и система охлаждения перестанет работать. Ноутбук перегреется и это явно не пойдет ему на пользу. Кроме того, поверхность кровати часто бывает в пыли, а твердые частички попадут внутрь гаджета.

Подоконник

Еще одно опасное и очень популярное место, на которое часто ставят ноут люди, — это подоконник. Летом он может быстро сильно прогреться, после чего также компьютер может сильно перегреться.

Обеденный стол

Пользоваться ноутбуком во время приема пищи, — не самая хорошая привычка, которая вредит не только здоровью и отношениям с семьей, но и гаджету. Так, даже если вы отличаетесь особой аккуратностью, все равно можно легко пролить на ноутбук суп или кофе. Кроме того, обеденный стол не может быть идеально чистым даже и самых щепетильных хозяев. Крошки или другие пищевые остатки могут легко попасть в вентиляционные отверстия устройства.

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