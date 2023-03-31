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Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Россию

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  • 31.03.2023, 13:52
  • 6,310
Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Россию
Фото: Charter97.org

Уезжать из РФ советуют любыми средствами.

В Польше «активизировали» рекомендацию своим гражданам покинуть территорию России после ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретаря министра иностранных дел Польши Лукаша Ясина.

«Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича», - написал Ясина.

Под этим постом он разместил заявление МИД, в котором призывается отказаться от поездок в Россию, а гражданам Польши, которые уже находятся на территории РФ - советуют покинуть страну коммерческими и частными средствами.

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