Актуальная карта войны в Украине: данные британской разведки 31.03.2023, 16:27

Эпицентром боев до сих пор остается Бахмут.

Украинские военные продолжают удерживать оборону на востоке. Российские войска пытаются продвинуться вглубь Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

Российские оккупанты не оставили планов захватить всю Донецкую и Луганскую области. На востоке идут самые ожесточенные бои. Эпицентром остается Бахмут, где бои продолжаются в городе и на окрестностях.

По данным британской карты, войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях. В частности, на Бахмутском и Лиманском, а также в районе Авдеевки. Пока значительное продвижение врага не зафиксировано.

На других направлениях продолжаются локальные столкновения, однако ситуация стабильна. Оккупанты также обстреливают мирные населенные пункты вдоль всей линии фронта.

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