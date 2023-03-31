МВФ одобрил программу на $15,6 миллиарда для Украины 31.03.2023, 20:02

Подобный кредит станет для Украины крупнейшим с начала полномасштабной войны с РФ.

Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня, 31 марта, одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Об этом Reuters рассказал неназванный чиновник.

В издании отмечают, что такую сумму решили предоставить Украине для того, чтобы удовлетворить ее неотложные экономические нужды на фоне защиты от полномасштабного вторжения России.

«Решение формализует соглашение на уровне персонала МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта», - пишет издание.

При этом, как добавляет Reuters, ожидается, что такой шаг поможет привлечь масштабное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.

Стоит заметить, что подобный кредит станет для Украины крупнейшим с начала полномасштабной войны с Россией.

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