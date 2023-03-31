Постпред РФ при ООН признался, что России грозит стратегическое поражение в войне с Украиной 31.03.2023, 23:38

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Василий Небензя

Василий Небензя выступил с неожиданным заявлением на заседании Совбеза ООН.

Заявления о стремлении нанести России «стратегическое поражение» требуют от Москвы ответных действий, в том числе в военной сфере, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации по поводу размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Текст его выступления опубликован на сайте постпредства России при ООН.

«На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России «стратегическое поражение» очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности «союзного государства» России и Беларуси. Именно в этом направлении идут озвученные президентом России [Владимиром Путиным] меры», — сказал Небензя.

25 марта Путин сообщил, что Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Он подчеркнул, что оружие Минску Москва не передаст, но разместит свое на территории республики.

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