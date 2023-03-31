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США готовят новый пакет помощи Украине

  • 31.03.2023, 23:54
США готовят новый пакет помощи Украине

На 2,6 млрд долларов.

США 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов, который будет включать противотанковые ракеты, радары воздушного наблюдения и бензовозы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам собеседников Reuters, которые говорили на условиях анонимности, в пакет войдут шесть типов боеприпасов, в том числе танковые, высокоточные авиационные боеприпасы, ремонтно-эвакуационные машины и дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS. Содержимое и сумма пакета помощи еще могут измениться, добавили источники агентства.

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