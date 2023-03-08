В Швейцарии нашли деньги путинского виолончелиста Ролдугина 2 8.03.2023, 15:06

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Сергей Ролдугин

Четырем банкирам предъявлены обвинения.

В Швейцарии прокуратура предъявила обвинения в халатности четырем банкирам, которые, как считает следствие, позволили виолончелисту Сергею Ролдугину провести миллионы франков через счета в этой стране. Как сообщает Reuters, в числе обвиняемых трое россиян и один швейцарец.

В прокуратуре утверждают, что банкиры, работавшие в Цюрихе, не провели необходимых проверок и не установили конечного бенефициара счетов. Банкиры, чьи имена не называются, вину не признали.

«Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход всего в 100 тысяч швейцарских франков (€100,6 тысяч) и не богат, но на самом деле владеет огромными активами, которыми распоряжаются близкие ему лица», — говорится в обвинительном заключении.

Ролдугин, которого называют другом российского президента Владимира Путина, находится под санкциями Евросоюза с 2022 года. Власти ЕС полагают, что музыкант владеет по меньшей мере пятью офшорными компаниями и помогает Путину прятать активы. США, Канада и Великобритания также внесли Ролдугина в санкционные списки.

Музыканта называли владельцем двух счетов, открытых в 2014 году в швейцарском отделении «Газпромбанка», на которые поступали миллионы швейцарских франков из России.

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