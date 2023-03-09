В российской Чите взорвался пятиэтажный дом 6 9.03.2023, 11:07

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Два этажа обрушились.

Сегодня в российской Чите произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, часть здания обрушилась. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Как сообщает издание «Чита.Ру» 9 марта, ЧП произошло в пятиэтажке на Боровой улице. Очевидцы рассказали изданию, что у здания слетела крыша, а осколки окон разлетелись по округе. Два этажа здания обрушились.

Из-под завалов, по предварительным данным, удалось спасти двух девочек.

Этот дом, пишет «Mash», был отключен от газоснабжения почти три года назад. Управляющая компания перестала платить за топливо, и «Читаоблгаз» перекрыл трубу. Люди стали использовать опасные баллоны с пропаном.

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