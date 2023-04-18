В Пинском районе водитель на дороге заметил редкую черепаху 18.04.2023, 18:20

Фотофакт.

Житель Пинского района повстречал на дороге Новый Двор — Стошаны редкую черепаху. Фотографию «находки» опубликовал «Пинский телеграм».

Проезжая на авто по округе, пинчанин обратил внимание на необычный «камень» прямо посреди проезжей части. Оказалось, что это европейская болотная черепаха. Судя по опубликованному фото, черепаха встрече была не рада — она сразу втянула под панцирь голову, хвост и лапки.

Как отметило издание, это единственный вид черепах, обитающий в Беларуси. Является редким «краснокнижником» и обитает лишь в южной части, в бассейне Припяти.

Хотя Пинский район входит в ареал обитания европейской болотной черепахи, встретить ее в естественной среде доводится далеко не каждому.

«Вообще, на протяжении года черепахи живут только в воде. Изредка выбираются на берег, чтобы погреться на солнце. Также самки выползают к сухим песчаным оазисам, когда идут откладывать яйца», — сообщил «Пинский телеграм».

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