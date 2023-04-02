Винегрет в российских военкоматах 2 Роман Свитан, «Апостроф»

2.04.2023, 13:31

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Весенний призыв Кремля может остаться цифрами на бумаге.

Российский диктатор Владимир Путин объявил весенний призыв в армию. Согласно его указу, в ходе весеннего призыва, который продлится до 15 июля, в армию РФ планируют призвать 147 тысяч человек. Одновременно Путин распорядился уволить со службы военных, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призыва. В ходе предыдущей призывной кампании, которая завершилась в декабре прошлого года, в российскую армию намеревались призвать 120 тысяч срочников. Почему Минобороны РФ постоянно проваливает показатели по набору рекрутов – как срочников, так и контрактников, – и смогут ли призывники усилить оккупационную армию.

Даже если российское военкоматы до середины лета насобирают такое число призывников, то никакого отношения к войне против нашей страны они иметь не будут. Все призывники будут направлены сначала по учебным центрам, где их будут несколько месяцев муштровать, а после их распределят по воинским частям внутри РФ, в которых произошла ротация военнослужащих срочной службы. Все, как и ранее: одни ушли на дембель, другие пришли вместо них.

Значение для нас имеют другие факторы.

Во-первых, до середины июля вся российская система комплектования будет заниматься исключительно срочниками, а значит набирать контрактников и «частично мобилизованных» на войну против нас Минобороны и прочим ЧВК (хотя в реальности это самые обычные военизированные бандформирования) будет еще сложнее. Сложнее будет и восполнять потери за счет наборы очередных партий пушечного мяса.

Во-вторых, решение Кремля, озвученное в декабре прошлого года, об увеличении российских вооруженных сил до полутора миллионов человек осталось нереализованным. Стоит напомнить, что министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда фонтанировал планами. Тогда они планировали создать пять новых мотострелковых и десантно-штурмовых дивизий и армейский корпус, а также развернуть более десяти бригад в дивизии.

Все эти «увеличения численности» произошли только за счет формального увеличения штатной численности (то есть пустых клеток на бумаге) частей и соединений. Реальные люди вместо пустых клеток на бумаге там не появились, потому что желающих подписывать контракт и идти воевать в Украину с каждым месяцем все меньше и меньше. Если на момент декабря прошлого года Кремлю не хватало до полутора миллионов около 350 тысяч человек, то за эти месяцы ВСУ отправили к Кобзону около 50 тысяч россиян. Соответственно у Шойгу «недостача» теперь составляет 400 тысяч человек.

Именно по этой причине Минобороны РФ на днях спустило указание по российским регионам с 1 апреля набрать именно 400 тысяч контрактников, чтобы ими затыкать все дыры на фронте. Как на местах будут выполнять столь «мудрое» решение, непонятно, потому что 1 апреля и стартует весенний призыв, в ходе которого военкомы должны будут призвать вышеназванные 147 тыс. человек.

Даже с учетом того, что контракты начали предлагать даже зэкам, российская военная машина способна поставить под ружье не более 20 тыс. контрактников в месяц, которых потом распыляют по всей линии фронта. Сейчас потери россиян каждый месяц колеблются в пределах 25 тыс. человек. Если западные партнеры предоставят нам истребители F-16, как попросил у них главком ВСУ Валерий Залужный, то общее число потерь оккупантов в месяц можно умножать в два раза. И это, не считая потерь в технике, так как наличие новой западной авиации позволит нам бить на расстояние до 150 км. вглубь линии фронта.

Роман Свитан, «Апостроф»

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