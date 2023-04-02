Эксперт: Лукашенко оказался в ловушке 3 2.04.2023, 16:29

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фото: anadolu agency

Диктатор ни на кого не сможет рассчитывать.

Лукашенко не обладает независимостью. Если Россия привезет на территорию Беларуси оружие, то он не сможет отказать ей в этом, а также не выступит за вывод российских войск.

Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко в эфире FREEДОМ.

«У него для этого нет никаких возможностей, инструментов, желаний и моральной готовности. Лукашенко небезосновательно понимает, что если он в этой ситуации будет выступать против Путина, то никто его не защитит и не поверит, что есть какая-нибудь хитрая многоходовка», — заявил Можейко.

Политолог напомнил, что в период перед выборами Лукашенко утверждал, что в случае попытки Россией оккупировать Беларусь, НАТО не оставит этого без ответа.

«Очевидно, что сейчас Лукашенко такого не скажет и рассчитывать ни на кого не сможет. И в такой ситуации, конечно, Лукашенко сам оказался в зависимости от России как военной, так и экономической в связи с этими санкциями», — подчеркнул он.

Аналитик отметил, что Лукашенко оказался в ловушке, в которую он попал по своей вине. По его словам, вместе с ним столкнулся с этими проблемами белорусский народ.

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