Эксперт: Лукашенко оказался в ловушке

Эксперт: Лукашенко оказался в ловушке3
- 2.04.2023, 16:29
- 6,042
Диктатор ни на кого не сможет рассчитывать.
Лукашенко не обладает независимостью. Если Россия привезет на территорию Беларуси оружие, то он не сможет отказать ей в этом, а также не выступит за вывод российских войск.
Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко в эфире FREEДОМ.
«У него для этого нет никаких возможностей, инструментов, желаний и моральной готовности. Лукашенко небезосновательно понимает, что если он в этой ситуации будет выступать против Путина, то никто его не защитит и не поверит, что есть какая-нибудь хитрая многоходовка», — заявил Можейко.
Политолог напомнил, что в период перед выборами Лукашенко утверждал, что в случае попытки Россией оккупировать Беларусь, НАТО не оставит этого без ответа.
«Очевидно, что сейчас Лукашенко такого не скажет и рассчитывать ни на кого не сможет. И в такой ситуации, конечно, Лукашенко сам оказался в зависимости от России как военной, так и экономической в связи с этими санкциями», — подчеркнул он.
Аналитик отметил, что Лукашенко оказался в ловушке, в которую он попал по своей вине. По его словам, вместе с ним столкнулся с этими проблемами белорусский народ.