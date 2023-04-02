Российское посольство прокомментировало информацию о возвращении Сапеги в РФ 2.04.2023, 17:39

Белорусская сторона якобы дала согласие.

Российские дипломаты продолжают работать по делу осужденной в Беларуси гражданки РФ Софьи Сапеги.

Про это сообщил в пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

«Российские дипломаты работают по делу Сапеги, находятся во взаимодействии с адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой РФ», — сказал он.

Сегодня адвокат Антон Гашинский соообщил, что Софья Сапега скоро вернется в Россию. По его словам, родители якобы подали ходатайство в Минюст РФ о переводе дочери в Россию. Белорусская сторона дала согласие.

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