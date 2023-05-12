«У мужа была травма лица, собака пыталась зализывать раны» 7 12.05.2023, 8:22

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Что произошло в деревне под Новогрудком, где бойцовский пес загрыз хозяина.

Стаффордширский терьер, который загрыз хозяина на глазах у его трехлетней дочери в деревне под Новогрудком, проходил дрессировку и ездил на выступления. Однако незадолго до случившегося мужчина получил травму, и кровь постоянно привлекала внимание животного. Об этом стало известно из сюжета ОНТ с места трагедии.

9 мая в деревне Ачукевичи Новогрудского района стаффордширский терьер напал на собственного хозяина и разорвал его на глазах у трехлетней дочери. После этого начал рычать на девочку, не давая ей шевельнуться. Ребенок забился в угол и провел так целые сутки.

Эту сцену обнаружили милиционеры, пришедшие проверить дом по звонку обеспокоенной жены минчанина. Пса отвлекли и усыпили, девочке оказали медпомощь.

В Следственном комитете сообщили, что собаке было шесть лет, она была зарегистрировала и имела необходимые документы и прививки. Ее дрессировали и возили на различные выставки, соревнования и показательные выступления.

Жена погибшего рассказала, что до этого пес ни разу не проявлял агрессии. Питомец попал в семью еще щенком, его тренировали оба супруга.

Однако, по ее словам, мужчина перед трагедией получил травму лица — через швы просачивалась кровь, и собака при любом удобном моменте всячески пыталась зализывать раны.

— Учитывайте свое состояние здоровья. Это в любом случае животное, — добавила женщина.

Она также вспомнила, что незадолго до происшествия стаффордширский терьер подрался в деревне с собакой другой опасной породы — алабаем, и мужчина разнимал животных. Вероятно, это тоже могло спровоцировать агрессию.

Кинологи рассказали, что еще перед тем, как выбрать собаку, нужно пообщаться с заводчиком, убедиться в том, что животное здорово физически и психически. А уже после того, как пес появился в доме, постоянно заниматься его дрессировкой и воспитанием.

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