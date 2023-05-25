Политолог: Сказки Лукашенко о ядерном оружии опровергнуты 3 25.05.2023, 15:27

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фото: censor.net

В военных вопросах белорусский диктатор не является самостоятельной фигурой.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Минск и подписал со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным документы о ядерном оружии в Беларуси. Документы были подписаны, пока Лукашенко находится в Москве.

Это совпадение или Кремль демонстративно показывает, что может в таких вопросах разбираться и без белорусского правителя? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым.

— Во-первых, Хренин ничего бы не подписал без разрешения свыше. Поэтому тут какой-то суперконспирологии искать не нужно, в каких обстоятельствах, географических или временных, эта подпись под документом появилась. Надо смотреть, что из этого следует, а следует из этого как минимум несколько вещей. Теперь уже официально подтверждено, что есть юридические возможности для размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Официально опровергнуты сказки Лукашенко о том, что он что-то будет контролировать.

Оружие российское, кнопка будет находиться в Кремле. Это явное подтверждение, что в военных вопросах Лукашенко не самостоятельная фигура, это теперь стало публично, Шойгу это несколько раз со смаком повторил. Вот это теперь наиболее важно, чем то, что разминулись с главным интересантом всего этого схематоза. Также из этого следует, что на Беларуси нарисовали мишень, очень большую, жирную, которая в случае чего становится приоритетной целью для превентивного удара. Если эти люди говорят, что они защищают страну, то вопрос какую. Это явно не Беларусь.

— Вы сказали, что Шойгу опроверг сказки Лукашенко о контроле над ядерным оружием. Кремль специально акцентирует внимание на этом?

— Я думаю, что да. Во-первых, нужно было дезавуировать высказывания белорусского «союзника», который, может быть, очень сильно хочет получить контроль над «копьем смерти», но никто его ему в руки не даст. Во-вторых, это немного ориентировано и на Запад, его тоже нужно как-то успокоить. Если рассматривать ситуацию, что оружие будет перемещено, а также оценивать какие-то риски, для Запада все-таки понятнее и пока что безопаснее, если оно будет находиться в руках русских, чем странного персонажа, захватившего власть в центре Европы.

— Лукашенко никак не комментирует этот документ и он появился после того, как диктатор полетел в Москву. У него мог возникнуть какой-то неприятный разговор насчет ядерного оружия с Путиным?

— За закрытыми дверями какой-то такой разговор и может быть, хотя нет никакого сюрприза для Лукашенко, что ему никто не доверит контроль над кнопкой. Другое дело, что есть понятие физического контроля над тем, что как бы нельзя использовать, но можно рассматривать в качестве ядерного материала.

Тут вопрос в том, у кого больше прав считаться контролером боеприпасов, которые хоть и не могут быть взорваны без команды из Кремля, но представляют собой какую-то ценность. Глядя сейчас на соотношение российских войск и белорусских, наверное, физически это все-таки игрушка в руках у Лукашенко, именно материал, а не оружие. Тоже ценность, хотя и не такая опасная.

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