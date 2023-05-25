Молодежь Беларуси не ожидает никакой помощи от государства 1 25.05.2023, 17:28

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Данные исследования.

Белорусское общество переживает непростой период: непрекращающиеся репрессии, массовая эмиграция и разрыв связей. Неулаженный политический кризис и война в Украине остро сказываются на беларусах, особенно на молодежи. О чем думают молодые белорусы и связывают ли свое будущее с Беларусью? Об этом «Белсат» искал ответ в исследовании, проведенном экспертами молодежной организации «РАДА».

Исследование проводилось путем опроса интернет-пользователей в возрасте 14-31 лет. Первый этап исследования проходил в 2019-2020 годах, тогда опросили 1073 респондентов, которые живут в Беларуси, уехали или собираются эмигрировать. После начала войны, в феврале 2022-го, исследование продолжилось: опросили еще 519 человек. Также состоялись фокус-группы.

Интересы: больше внимания дому, меньше – политике

В 2022 году по сравнению с 2020-м больше активности наблюдалось прежде всего в образовании, спорте, а также в домашней сфере (семья, дети, дом). Показатели активности, связанные с общественной деятельностью, политикой, наукой, бизнесом, культурной жизнью, практически не изменились или остались на том же уровне. Более чем вдвое снизилась активность в сфере путешествий, что объясняется пандемией COVID-19 и трудностями в получении визы.

Если говорить об изменениях, произошедших с 2020 по 2022 годы, довольно значительно падает интерес к таким сферам, как культурная жизнь, здравоохранение, политика (в 2 раза), общественная деятельность (более чем в 2 раза).

Половина опрошенных мечтает заниматься бизнесом, но не знает, как себя реализовать. Значительная часть молодых людей интересуется блогами.

Каких возможностей не хватает молодым белорусам?

Наиболее востребованные – это обмен опытом (34 %), самореализация (30 %) и стажировки (27 %), затем идут новые контакты и образовательные программы (18 %, в 2020 году было 23 %).

Молодежь не получает и не ожидает никакой помощи от государственных организаций и институтов (профсоюзов, социальных служб, центров занятости и т.д.).

О деятельности НПО многие молодые люди даже не слышали, в том числе из-за того, что большинство из них были ликвидированы в Беларуси, а их социальные сети признаны экстремистскими. В 2022 году респондентов просили назвать две-три НПО, что первыми придут по мнению. Треть респондентов не сумела ничего ответить на этот вопрос; наиболее распространенными ответами стали «профсоюзы» (10,6 %), БРСМ (8,7 %), «спортивные организации» (6,9 %), «церковь, религиозные организации» (3,3 %). Из названий также довольно часто называли «Красный Крест» (2,3 %), упоминания других организаций носили единичный характер. Кроме того, в качестве организаций гражданского общества назывались СМИ, политические партии, семья, вузы, театры и др. Эксперты отмечают: если уровень узнаваемости организаций почти не превышает предел статистической погрешности, то уровень участия в них практически нулевой.

Более четверти опрошенных не знают, какие способы участия молодежи в обустройстве общественных проблем, усиления своего голоса могли бы быть эффективными. Наиболее популярным ответом остается «образование». За два года выросла доля тех, кто считает блогерство и голосование на выборах эффективным способом усиления своего голоса, они вышли на второе и третье место в рейтинге эффективности.

В два раза (с 24% в 2020-м до 12% в 2022-м) снизилась популярность неформального образования как способа участия в решении проблем. Участие в политических партиях и консультационных советах, по мнению молодежи, все так же наименее эффективно.

Миграция в Беларуси переживается тяжелее, чем миграция за рубежом

Из Беларуси уехали или планируют уехать в ближайшее время 12,3% респондентов, а еще 28,3% хотели бы это сделать, но не имеют возможности. Таким образом, около 40% белорусской молодежи в той или иной степени решимости и уверенности не хотели бы сегодня оставаться в Беларуси. Миграционные настроения практически не связаны с полом, возрастом, уровнем образования или родом занятий опрошенных.

Среди причин, по которым молодые люди покидают или планируют покинуть страну, самая распространенная – возможности для хорошего заработка. Ее отмечают более половины тех, кто уехал или с определенностью планирует уехать. Почти половина из них говорит, что не видит перспектив для себя в Беларуси, 40,6% не чувствуют себя в Беларуси в безопасности.

Вследствие активной эмиграции между белорусами разрываются связи. Уезжают не только друзья и близкие, но и люди, которые устраивали что-то внутри страны – закрываются площадки, исчезают различные организации и инициативы. Поэтому молодежь в Беларуси часто просто не понимает, куда себя девать. Все это переживается очень глубоко и подталкивает к вопросу: «Когда уедешь ты сам?» Сам этот вопрос воспринимается очень больно.

В Беларуси еще есть активные люди, которые знают, что не могут провести публично, например, фестиваль, посвященного правам человека, или какое-то образовательное мероприятие. Вместе с тем они не понимают правил игры: могут ли они устроить официально какую-либо простую встречу или выставку, могут ли безопасно для себя участвовать в каких-то курсах, образовательных программах. Постоянное нащупывание границ дозволенного и проблема безопасности изматывают психологически.

Горизонт планирования у белорусской молодежи растянут максимум на несколько месяцев, и то все очень неопределенно. Белорусы вообще не понимают, что будет происходить через год или два, поэтому о планировании карьеры или семьи речи не идет.

Выводы: отсутствие ощущения безопасности, перспектив и мысли об эмиграции

После периода общественно-политической мобилизации в 2020 году белорусское общество оказалось загнано в очень жесткие рамки, пожалуй, самые жесткие за постсоветскую историю страны. 2019-2020 годы стали временем повышения политической активности и в среде белорусской молодежи, однако репрессии и общее ухудшение политических и правовых условий в 2020-2021 годах значительно ослабили все достижения этого периода.

Для белорусской молодежи остаются и углубляются все те проблемы, что существовали в докризисный период: получение качественного образования, трудоустройство, повышение уровня жизни. Увеличились проблемы, связанные с внешней мобильностью, инфраструктурой досуга, безопасностью жизни в стране. В целом, белорусская молодежь адаптируется к ситуации, однако нужно отметить довольно высокий уровень миграционных настроений.

Только треть из опрошенных в начале 2022 года (до начала горячей фазы войны в Украине) точно не имела планов или желания покинуть страну. После 24 февраля 2022 года доля тех, кто хотел бы уехать из Беларуси, выросла. Эти показатели как минимум характеризуют уровень психологического дискомфорта в стране.

Сегодня политика режима Беларуси сконцентрирована на уничтожении любых форм инакомыслия и независимой активности людей, в какой бы предметной сфере эта активность ни происходила. Это с неизбежностью сказывается на белорусской молодежи, ее вовлеченности и интересе к политической и общественной деятельности.

Молодежные общественные организации, которые и раньше были не слишком известны в широких кругах белорусской молодежи, на фоне массовой ликвидации организаций, отъезда значительной части активистов, репрессий против тех, кто остался, потеряли большую часть тех возможностей, которые были ранее.

Данные опроса показывают, что по сравнению с 2020 годом интерес к политической и общественной деятельности, и так не слишком высокий, в молодежной среде снизился более чем вдвое. Проявить инициативу все труднее не только в политической и общественной деятельности, но и в бизнесе, предпринимательстве, сфере самообразования, культурного развития, рекреации. При этом запросы на восстановление активности или развитие в различных сферах – от бизнеса и неформального образования до участия в принятии решений – растут.

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