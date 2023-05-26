«Раненые все в крови»: шокирующие подробности ракетного удара РФ по больнице в Днепре

«Раненые все в крови»: шокирующие подробности ракетного удара РФ по больнице в Днепре3
- 26.05.2023, 15:01
- 4,100
Количество жертв возросло, среди них есть дети.
В результате ракетного удара, нанесенного российскими террористами по больнице в Днепре в пятницу, 26 мая, два человека погибли. По состоянию на 14:00, по меньшей мере 23 получили ранения, 21 человек оказался в стационаре: среди раненых – двое детей.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Огонь охватил здания общей площадью 1 тыс. кв. м. На месте прилета работают спасатели.
По данным Лысака, после обстрела в медицинские учреждения госпитализировали 11 человек, среди них двое находятся в тяжелом состоянии. Также ранены двое детей.
«Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», - написал Лысак.
Впоследствии Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что известно об одном погибшем и16 раненых.
«Предварительно 4 человека - без вести пропавшие», - добавил омбудсмен.