«Раненые все в крови»: шокирующие подробности ракетного удара РФ по больнице в Днепре 3 26.05.2023, 15:01

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Количество жертв возросло, среди них есть дети.

В результате ракетного удара, нанесенного российскими террористами по больнице в Днепре в пятницу, 26 мая, два человека погибли. По состоянию на 14:00, по меньшей мере 23 получили ранения, 21 человек оказался в стационаре: среди раненых – двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Огонь охватил здания общей площадью 1 тыс. кв. м. На месте прилета работают спасатели.

По данным Лысака, после обстрела в медицинские учреждения госпитализировали 11 человек, среди них двое находятся в тяжелом состоянии. Также ранены двое детей.

«Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», - написал Лысак.

Впоследствии Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что известно об одном погибшем и16 раненых.

«Предварительно 4 человека - без вести пропавшие», - добавил омбудсмен.

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