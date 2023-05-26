«Нам нужен военный опыт, тренироваться, потому что впереди Беларусь» 26.05.2023, 15:45

Побратим вспоминает Мирослава Лозовского.

16 мая под Бахмутом погиб один из бывших лидеров «Белого легиона» Мирослав Лозовский, который в последнее время воевал в составе полка имени Кастуся Калиновского. Ему было 49 лет. О боевом побратиме «Радыё Свабода» рассказал бывший командир Лозовского, младший офицер Василь «Пацук» Веремейчик.

«Борода смешно торчит из-под каски»

«Я не могу вспомнить точно первый момент, когда мы увиделись и познакомились. Кажется, это был вечер пятого дня войны. Наша группа доехала поздно вечером до Киева. Мы пошли в школу к «Азову», но там было негде спать. И в итоге мы перешли в другое место, так называемый АТЭК, еще одно место формирования азовского движения. Уже была ночь, огромное помещение, забитое мужчинами разных возрастов. Мы ложились спать прямо на полу, где было место. Кажется, именно там я первый раз увидел «Мыша» (позывной Лозовского), Мирика, Мирослава», — рассказывает Василь.

По словам собеседника, лучше познакомиться получилось уже позже.

«Я запомнил, как он кашлял, потому что мы все заболели. Говорят, что ковидом, так как кто-то даже в больнице лежал. Но переболели абсолютно все. Я помню, «Мыш» кашляет, а потом надевает броник, каску, и его борода смешно торчит из-под нее. Я удивился, что это за дед. Мы как-то общались, но не очень сильно».

Позже был сформирован первый белорусский взвод, его командиром стал Павел «Волат» Суслов (погиб в мае 2022-го в Николаевской области. — прим.), а Василь Веремейчик стал командиром первого подразделения и заместителем командира взвода.

«Что касается Мирика, то я боялся, что такой пожилой человек, серьезный, не будет слушаться и будут проблемы. Но оказалось все абсолютно наоборот: он славы не хотел, руководить не хотел, он хотел делать дело и учиться. Когда уже я стал командиром первого взвода, то я сделал «Мыша» командиром первого подразделения и заместителем командира взвода. И дальше мы шли всегда рядом. Мы спали в одних помещениях, ездили на одни и те же задания».

«Хелоу! Ты гоу туда»

Василий вспоминает, что они вместе были в Ирпени в марте 2022 года, пытались дойти до позиций, где находились белорусские воины.

«Потом, когда мы приехали в Николаев, то наш украинский командир долгое время называл меня просто «Начкар» (начальник караула). Ни позывной, ни имя запомнить не мог. Сначала белорусов завезли для ведения сторожевой службы для иностранцев. И я сутки не спал, организовывая работу сторожевой службы. Но за день-два все было организовано. Побратим «Тарэна» также, как и я, был военным, мы понимали, как должно все работать. Когда все организовали, то я потихоньку передал дела «Мышу», и потом он уже занимался всем, а это такое рутинное, тяжелое военное дело. Те, кто думают, что война — это весело всегда, эмоции, бои… Нет, это скучная работа. Надо составлять списки, таскать вещи».

«Пацук» рассказывает забавный момент, как Мирослав делал инструктаж в сторожевой службе для иностранцев.

«Мыш» английского языка, к сожалению, не знал. Вот представьте себе, инструктаж перед сменой, а все, что он смог сказать: «Хелоу! Ты гоу туда». Там могла быть смена, на которой белорус, испанец и француз, но ни один из них не говорит по-английски. Коммуникация происходила почти на пальцах».

«Высокая воля и идеал»

По словам Веремейчика, Лозовский был человеком очень высокого морального уровня, он всегда отказывался от предложенных должностей.

«Когда «Волата» не стало, то я говорил Мирославу, что будешь командиром взвода. На это он отвечал: «Как я могу быть командиром взвода, если у меня нет военного образования и опыта?»

Другой характерный момент — это дискуссии внутри тогда еще батальона Кастуся Калиновского относительно участия в рискованной операции под деревней Лозовой на границе Николаевской и Херсонской областей. Часть воинов отказалась от участия, вторая же согласилась.

«Тогда «Мыш» сказал одному командиру: «Как мы можем минуснуть операцию? Мы честь белорусов тогда подведем. Во-вторых, нам нужен военный опыт, тренироваться, потому что впереди Беларусь». На это командир ответил: «Тебе почти 50 лет, Мирик, какая Беларусь?! Ты глупый что ли?» Это очень показательно, каким идеалистом был «Мыш».

Лозовский участвовал в операции под Лозовым. Более того, его поставили на самые передние посты, возле самых россиян. Та операция прошла удачно для украинской армии.

«У «Мыша» была большая воля и идеал. У него болело колено, ему было тяжело. В Северодонецке Мирика назначили на пост коменданта, ему приходилось связывать между собой все посты иностранцев. Так его назначили, а потом люди начинают говорить, что он совсем уж плохо разговаривает, оказалось, что он 28 часов не спал. Он кого-то подменял, чтобы ребята поспали, а сам совсем не спал. Я вынуждал его идти спать», — вспоминает Веремейчик.

«Заходим в Бахмут: как выйду — наберу»

Собеседник издания говорит, что Лозовский был самым авторитетным командиром между белорусских воинов.

«Мыш» — такой идеалист и интеллигент, что о нем никто плохого слова не мог сказать.Это какая-то судьба, боги, они нам что-то показывают. Такое совпадение, что они погибли с «Волатам» день в день. Я считаю, просто так такого не бывает. Терять таких людей ужасно. У меня осталась переписка с «Волатам» в день его смерти, где он пишет: «Отвечу в течение суток». Такая же ситуация с «Мышем». Он мне писал: «Я тебе сейчас позвоню». Потом: «Нет, не позвоню. Заходим в Бахмут, но ненадолго. Как выйду — наберу».

Лозовский учил других воинов командам по-белорусски, постоянно занимался самообразованием, был фанатом наполеоновских войн.

«Мирик постоянно занимался самообразованием, у него на телефоне был американский устав, учебник рейнджера США, устав сторожевой службы США, пытался делать все очень по-военному. Я считаю, что на момент года на войне он дорос до настоящей офицерской должности. А поскольку нет других, то он был бы идеальной кандидатурой на должность командира батальона «Волат».

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