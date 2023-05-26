The Telegraph: На Россию надвигается «шторм» 1 26.05.2023, 20:04

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О том, что происходит за кулисами Кремля.

Недавние выпады Евгения Пригожина в адрес российского Минобороны, а следовательно, и самого Кремля, не следует рассматривать как очередную речь лжеца со стажем. Его чрезвычайные угрозы внутренним насилием (он говорил о «толпах с вилами» и даже о революции) – это яркий показатель того, насколько серьезными становятся дела за кулисами путинского режима.

Об этом в статье для The Telegraph (перевод - zn.ua) пишет полковник армии Великобритании в отставке Ричарда Кэмп, принимавший участие в операциях во время войн в Ираке, Афганистане, а также в Боснии и Герцеговине.

Британский военный отмечает, что Пригожин предсказуемо поспешил приписать себе заслуги своих «вагнеровцев» в захвате Бахмута, но при этом сделал больший акцент на цене. Он утверждал, что были убиты 20 тысяч его наемников. Хотя полковник Кемп убежден, что эта цифра очень сильно занижена и к ней следует добавить очень большое количество солдат российской армии.

Учитывая, что оккупация Бахмута не приносит России никакой очевидной стратегической или тактической выгоды, апокалиптические заявления Пригожина почти повторяют настроения царя Пирра после победы над римлянами в битве при Аскулуме, который понял, что «еще одна такая победа окончательно уничтожит его самого».

«Бахмут стал аллегорией всей российской войны до этого времени, которая предусматривала катастрофические разрушения большой ценой и без какой-либо пользы. Если она будет продолжаться в том же духе, то прогнозы Пригожина относительно начала революции нельзя назвать невозможными», – пишет британский военный.

Владелец ЧВК «Вагнер» говорил о 1917 году, когда солдаты и их семьи восстали против российского правительства. Но не нужно возвращаться так далеко в прошлое, чтобы провести еще более близкие параллели с происходящим сегодня. Война в Афганистане сыграла немаловажную роль в распаде Советского Союза в 1991 году.

Сначала задумана как краткосрочная интервенция, как и в Украине, эта кампания фактически длилась 10 лет и стоила более 15 тысяч советских жизней. Поражение от вооруженных США моджахедов унизило и дискредитировало советскую армию, разрушив фундамент, необходимый для того, чтобы держать страну вместе. Утрата ощущения советской военной непобедимости ободрила диссидентов, включая недовольных ветеранов войны и их семьи, особенно в нероссийских республиках, на которые упало непропорциональное бремя потерь.

Афганистан также подорвал уверенность советских лидеров в том, что они могут полагаться на армию для подавления восстаний. Антивоенные настроения среди населения росли по мере развертывания конфликта и увеличения количества жертв, что повлекло за собой фундаментальные изменения в тоне материалов о событиях на фронте и дома, которые публиковались в СМИ.

Сегодня все эти последствия более острые, потому что потери гораздо больше и в гораздо более короткие сроки. И это в эпоху, когда интернет и социальные сети освещают военную некомпетентность более тщательно, чем можно было представить во времена советского вторжения в Афганистан.

«Последствия катастрофически неудачной войны, наверное, можно было бы легче пережить в стране с большей структурной устойчивостью. Но Российская Федерация – чрезвычайно хрупкая, ее энергозависимая экономика разорвана санкциями, разгул коррупции вызывает все большее возмущение населения с ограниченными перспективами процветания, которые война еще больше сократила. Между тем растет этническое возмущение среди нероссийского населения, заплатившего самую высокую цену в боевых действиях, а политическая система, полностью зависимая от культа личности Путина», – говорится в статье.

Полковник Кемп считает, что если война и приведет к фундаментальным изменениям в РФ, то, скорее всего, это будет куда более сложный путь, чем распад Советского Союза. И не следует ожидать нового режима, который захочет окончить войну, ввести демократию и установить теплые отношения с Западом.

«Не стоит ждать еще одного Михаила Горбачева. Вместо этого мы вполне можем столкнуться с длительным хаосом, насилием, восстаниями и репрессиями, с боями между российской армией, национальной гвардией, службами безопасности, множеством частных армий, а еще, возможно, с видением Пригожина о толпах на улицах с вилами. Даже если Россия не распадется на этнические «княжества», за нее будут бороться конкурирующие сторонники жесткой линии, разъяренные изменой коррумпированной элиты», – считает британский военный.

Он признает, что все это, конечно, может не случиться. Но Запад должен помнить, что распад СССР был неожиданным как по масштабу, так и по скорости. Советский Союз был слишком большим, чтобы потерпеть крах. Но если что-то подобное повторится, распад РФ может снизить уровень угрозы для европейской и глобальной безопасности, которая поступает из Москвы.

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