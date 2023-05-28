Россия устроила самую массированную атаку «Шахедами» на Киев 11 28.05.2023, 8:10

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Есть жертвы среди мирного населения.

В ночь на воскресенье, 28 мая, российские войска устроили массированную атаку дронами-камикадзе на Киев. В столице прогремели взрывы, работала ПВО, было уничтожено более 20 БПЛА.

В нескольких местах возникли пожары из-за падения вражеских дронов. Об этом сообщили мэр украинской столицы Виталий Кличко и КГВА.

«Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, двигавшихся на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной», – написал Кличко.

В Голосеевском районе прогремели взрывы и начался пожар. Сообщалось, что обломки упали на территорию АЗС, однако эта информация не подтвердилась.

«В результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадавшие: 1 человек ранен (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб», – отметили в КМВА.

Также в Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание крыши ТРЦ и пожар на территории стройки.

В этом же районе загорелась крыша здания трехэтажного складского помещения.

«Пожар на площади 700 кв. м локализовали. Разрушенные строительные конструкции на общей площади 1000 кв. м. Спасатели привлекли к ликвидации возгорания новейшие средства и технологии. Спасибо нашим спасателям и пожарным!» – сообщил мэр утром воскресенья.

В то же время Кличко писал, что обломки БПЛА упали возле помещения одной из АЗС в Соломенском районе. Погиб 41-летний мужчина, госпитализировали женщину 35 лет.

«В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Спасатели работают на месте», – добавил мэр.

Кроме того, в Печерском районе столицы в результате попадания обломков произошло возгорание крыши дома. Информация о пострадавших уточняется.

Кличко уточнил, что обломки вражеского БПЛА упали на крышу девятиэтажки, туда выехали все службы. Также городской голова сообщил о взрывах в Соломенском и работе ПВО в Святошинском районе Киева.

В Дарницком районе в результате попадания обломков БПЛА в одном из магазинов выбило стекла, также там повреждены двери. «Информация о пострадавших уточняется», – говорят в КГВА.

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