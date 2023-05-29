Как помыть кузов авто без повреждений 29.05.2023, 4:44

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Полезные советы.

Чтобы правильно помыть кузов авто, нужно использовать пористые губки и полотенца из микрофибры с большим ворсом, чтобы избежать повреждения и избежать грибка и плесени.

Об этом рассказывает «Апостроф».

На обычных губках и тряпках остаются пыль и песок, покрывающий машину царапинами и «паутинками». Также после такой мойки автомобиль перестает блестеть. Лучше заменить их на пористую губку во время мытья и вытирать микрофиброй с ворсом около 8 мм.

Для того чтобы убрать влагу с кузова, нужно положить полотенце из микрофибры на авто и тянуть его за край, не прижимая к кузову. Если он покрыт декоративной или защитной пленкой, то подавать струю воды необходимо на расстоянии не менее 50 см. В противном случае – пленка порвется.

В то же время наносить шампунь после того, как ополоснули автомобиль является ошибкой. Так как после его смытия грязь остается на кузове машины.

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