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Аналитики рассказали, какая из валют подешевеет в Беларуси на этой неделе

  • 29.05.2023, 7:57
  • 3,112
Аналитики рассказали, какая из валют подешевеет в Беларуси на этой неделе

Короткий прогноз.

Myfin.by поделился коротким прогнозом курсов валют на следующую неделю.

На белорусском рынке можно ожидать минимального снижения курса доллара в район USD/BYN 2,9000. Евро будет колебаться около текущих значений с отложенным ожиданием роста к курсу EUR/BYN 3,2000. Российский рубль после коррекции к отметки RUB/BYN 3,6500 также имеет потенциал укрепления до 3,6800 за 100 российских рублей.

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