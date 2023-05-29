«Белорусские спецслужбы угрожали нас убить» 3 29.05.2023, 10:17

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иллюстративное фото

Группа нелегалов на границе Беларуси и Польши рассказала об угрозах со стороны лукашистов.

В приграничной полосе между Беларусью и Польшей несколько дней находится группа нелегальных мигрантов — 30 человек, включая детей. Польская сторона не пускает, а белорусская при возвращении грозит расправой. Об этом 28 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на польских правозащитников и официальных лиц.

Как заявляют активисты правозащитной организации Grupa Granica, группа мигрантов хоть и находится за пределами польской пограничной стены, но все же юридически они уже на территории Польши, поэтому могут подаваться на международную защиту и имеют право попасть в страну.

Но для этого необходимо согласие польской пограничной службы, которая в случае отказа будет вынуждена прогнать людей на белорусскую территорию, где, по словам мигрантов, их ждет расправа.

«В Беларуси им опасно. В их группе есть больные дети, а белорусские спецслужбы, по свидетельствам мигрантов, прямо угрожают им избиением и даже убийством. Поэтому людей нужно срочно пускать, так как они на польской территории и согласны на подачу документов на международную защиту», — рассказали активисты Grupa Granica агентству Associated Press.

На данный момент группа мигрантов все еще остается в приграничье и ждет решения польской стороны.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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